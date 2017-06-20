Житель Владивостока украл пенсионное удостоверение

Подозреваемый задержан по горячим следам

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В транспортную полицию Владивостока обратился мужчина с заявлением о пропаже портмоне, в котором находились денежные средства и удостоверение пенсионера: гражданин, являющийся работником железной дороги, обнаружил отсутствие портмоне с пенсионным удостоверением его матери и 10 000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Пропажу он обнаружил вечером, собираясь домой.

По горячим следам подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки: им оказался ранее судимый 51-летний местный житель. У него было изъято похищенное - и возвращено законным владельцам. У задержанного была отобрана подписка о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.