Пять авиарейсов из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 20 июня, пять авиарейсов из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-509, следующий по маршруту Владивосток — Дальнереченск, задерживается на 1 час 50 минут. Вылет планировался в 8 часов 15 минут, но перенесся на 10 часов 5 минут. Время регистрации на рейс: 09:05-09:50.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-525, следующий по маршруту Владивосток — Пластун, задерживается на 2 часа. Вылет планировался в 8 часов 30 минут, но перенесся на 10 часов 30 минут.

Рейс авиакомпании S7 Airlines S7-3280, следующий по маршруту Владивосток — Новосибирск, задерживается на 1 час 10 минут. Вылет планировался в 8 часов 55 минут, но перенесся на 10 часов 5 минут.

Рейс авиакомпании Аэрофлот SU-6482, следующий по маршруту Владивосток — Москва/Внуково, задерживается на 1 час. Вылет планировался в 12 часов дня, но перенесся на 13:00. Время регистрации на рейс: 11:00-12:20.

Рейс авиакомпании Россия FV-6482, следующий по маршруту Владивосток — Москва/Внуково, задерживается на 1 час. Вылет планировался в 12 часов дня, но перенесся на 13:00. Время регистрации на рейс: 11:00-12:20.