Во Владивостоке обнаружен радиоактивный электромобиль

Опасный объект изолирован от людей

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостокской таможне произошёл очередной случай выявления радиационно-опасного товара, прибывшего морским транспортом из Японии: на этот раз опасным для людей оказался легковой автомобиль Nissan Leaf, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В результате проведения радиационного контроля было установлено, что причиной повышенного уровня радиации на автомобиле, является наличие бета- активных частиц, в среднем около 40 част*мин/см2. Информация о выявленном объекте была оперативно передана в санитарно-карантинный пункт Морского порта Владивосток Роспотребнадзора Приморья.

В результате дальнейших разбирательств радиоактивный товар был запрещен к ввозу на таможенную территорию и остался на борту судна, для обратного вывоза в Японию.

Отметим, что в 2017 году во Владивостоке это уже пятый случай выявления радиационно-опасного товара, прибывшего морским транспортом из Японии. Всего с момента аварии на атомной станции Фокусима-1 в 2011 году в Приморье выявлено 875 подобных товаров.