В Приморье задержано 6 тонн вьетнамских консервированных томатов

Хабаровская фирма подала недействительные документы

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

По факту предоставления хабаровской фирмой недействительных документов таможенники города Находка Приморского края возбудили дело о правонарушении по статье 16.2 КоАП России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В адрес компании из Вьетнама были ввезены консервированные томаты.

В соответствии с законодательством при ввозе пищевой продукции необходимо предоставлять разрешительные документы, подтверждающие их качество и безопасность. Однако при декларировании фирма из Хабаровска подала в таможню недействительные документы на ввезенные томаты. Около 6 тысяч банок весом около 6 тонн, ввезенные без соответствующего разрешения, таможня изъяла и поместила на ответственное хранение.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией товаров.