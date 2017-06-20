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Гороскоп на 20 июня

Игнорируйте других - проявляйте самостоятельность!
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа будут склонять вас к тому, чтобы игнорировать мнение других, проявляя самостоятельность и инициативу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001Гороскоп. День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность. Желание покритиковать кого-либо также может возникать в течение дня неоднократно – в глаза будут бросаться недостатки окружающих. В то же время собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.

Сегодня Овну может представиться весьма заманчивая возможность, связанная с финансами, – если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Возможно, новый проект потребует от Овна отказаться от старого плана действий или даже пойти на попятную в каком-то вопросе. Если Овен уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее прежних, ему стоит рискнуть. Если же нет – нужно ли менять шило на мыло?

Сегодня Телец имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других, – но лишь в том случае, если он сумеет донести до окружающих суть своих новаторских идей. Звезды гороскопа обещают Тельцу, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Тельцу удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих задумок.

Сегодня обстоятельства не дадут Близнецам возможности расслабиться и заняться тем, чем они считают нужным. Наоборот, они будут то и дело теребить их, требуя активных действий. Волей-неволей Близнецам придется принять эти правила игры, и в конце дня они даже могут войти во вкус. В процессе Близнецы способны с удивлением обнаружить, что их мозг сегодня работает на удивление ясно и четко, предлагая им изящные ходы, до которых они раньше бы не додумались.

Сегодня счастье Рака – в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Рак вполне способен изменить мир вокруг. Не уверены в каком-то деле? Скажите, что оно вам по плечу. Чувствуете упадок сил? Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Рака сегодня – мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Сегодня у Льва могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: ему вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Не противьтесь этому чувству! Звезды гороскопа обещают, что поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Лев сегодня не прогадает. Этот порыв может принести в его жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.

Сегодня Деве будет трудно сосредоточиться на чем-нибудь одном, ведь вокруг столько интересного, что глаза разбегаются! В течение дня жизнь способна то и дело подбрасывать ей что-то любопытное, заставляющее переключать свое внимание. Новые впечатления, люди, идеи, планы, дела… Способности Девы к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Дева будет открыта для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у нее тут же не вылетят из другого.

Сегодня Весы будут демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И окружающие смогут это по достоинству оценить, ведь воевать Весы собираются именно с ними. Впрочем, в глазах Весов все может выглядеть прямо наоборот: с их точки зрения именно окружающие будут провоцировать их, вынуждая защищаться. Но факт есть факт: Весы сегодня будут склонны добиваться своего, мало обращая внимания на чужое мнение и чужие интересы.

Сегодня мысли Скорпиона способны легко перескакивать с одного на другое – в его голове будет тесно от идей! Это вовсе не означает, что все его мысли окажутся ценными, однако ум Скорпиона будет открыт и свободен от шаблонов, а значит, вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у него сегодня велика. Главное – суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Скорпиона могут быть проблемы.

Сегодня – день, когда Стрелец способен с головой увлечься любой, даже самой мелкой, проблемой. Навязчивая мелодия, гремящая в голове; рабочий вопрос, не дающий покоя; сильные эмоции по мельчайшему поводу – все это сегодня будет выбивать Стрельца из колеи, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Стрелец способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих дотошности и конкретики.

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу поискать свой путь если и не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди, чье мнение для Козерога небезразлично, сегодня сумеют в полной мере оценить его новые идеи и нестандартный подход. Со временем это позволит ему укрепить свое положение или повысить свой статус. Так что, Козероги, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в самом выгодном свете – смело идите вперед!

Сегодня в голове у Водолея может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Едва появившись, они потребуют от него решительных действий. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Водолей захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такой командирский настрой способен обеспечить сегодня Водолею немало претензий со стороны близких людей. Дела делами, но командовать-то зачем? Да и так ли Водолей уверен в своих грандиозных планах?

Сегодня в доме Рыб или на их рабочем столе может царить ужасный кавардак – Рыбы, даже если захотят, вряд ли сумеют избавиться от беспорядка. Звезды гороскопа говорят, что в их жизни грядут перемены, и хаос вокруг – лишь отражение этого процесса. Рыбы будут слишком захвачены новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку. Впрочем, сделать это им все-таки не повредит – если и не сегодня, то хотя бы через день.

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