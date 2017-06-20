Штрафы для водителей предлагается снова ужесточить

За не предоставление преимущества пешеходам

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Депутаты предлагают ужесточить ответственность для водителей, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов: Госдума в первом чтении внесла поправки в КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Приморскую газету". Штрафы для водителей могут поднять до 2 500 рублей.

Необходимо отметить, что сейчас за не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения водителей могут оштрафовать на 1 500 тысячи рублей. Но в феврале 2017 года правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменения в статью 12.18 КоАП».

Как отмечают инициаторы законопроекта, поправки нужны потому, что растет число ДТП на пешеходных переходах.