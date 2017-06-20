Гороскоп на 20 июня 09:03, 20 июня Гороскоп на 20 июня
Туман и морось продержатся во Владивостоке во вторник, 20 июня 08:27, 20 июня Туман и морось продержатся во Владивостоке во вторник, 20 июня
Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом 20:46, 19 июня Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
09:16
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
09:03
Гороскоп на 20 июня
08:27
Туман и морось продержатся во Владивостоке во вторник, 20 июня
08:21
Штрафы для водителей предлагается снова ужесточить
07:22
Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия города
06:30
Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру
05:45
Празднование Дня города во Владивостоке завершится красочным фейерверком
04:15
26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке Фото
03:06
Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов
02:40
Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
01:20
Оплатить коммунальные расходы, сделать ремонт и содержать автотранспорт общественным организациям помогает администрация Владивостока
00:29
Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы
Июнь, 19 понедельник
23:04
​Любительское кино оценят профессионалы
22:34
Организации и предприятия Владивостока участвуют в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:02
19 июня - Всемирный день мотоциклиста
20:46
Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом Эксклюзив
20:25
Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
19:28
Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом
18:12
В День памяти и скорби 22 июня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия
17:51
Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:38
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом Фото
17:27
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:16
Во Владивосток ограничат движение автомобилей Адреса
17:05
Деревянное строение сгорело в Хороле
16:53
Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды Адреса
16:42
Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева
16:31
Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:23
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке Эксклюзив
16:12
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
15:52
Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:45
В Приморье появилась еще одна электричка
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Штрафы для водителей предлагается снова ужесточить

За не предоставление преимущества пешеходам
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Депутаты предлагают ужесточить ответственность для водителей, которые не пропускают пешеходов и велосипедистов: Госдума в первом чтении внесла поправки в КоАП РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Приморскую газету". Штрафы для водителей могут поднять до 2 500 рублей. 

Необходимо отметить, что сейчас за не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения водителей могут оштрафовать на 1 500 тысячи рублей. Но в феврале 2017 года правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект «О внесении изменения в статью 12.18 КоАП».

Как отмечают инициаторы законопроекта, поправки нужны потому, что растет число ДТП на пешеходных переходах.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру
06:30, 20 июня 2017 Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру

Также ведётся ремонт дороги к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27

26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке
04:15, 20 июня 2017 26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке

С начала года во Владивостоке демонтировано 138 рекламных конструкций различных форматов

Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов
03:06, 20 июня 2017 Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов

Пресс-конференция будет посвящена началу избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Владивостока

Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
02:40, 20 июня 2017 Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города

157 лет Владивостоку

19 июня - Всемирный день мотоциклиста
21:02, 19 июня 2017 19 июня - Всемирный день мотоциклиста

История праздника

Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
20:25, 19 июня 2017 Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города

Самый большой объем работ предстоит выполнить по улице Аксаковской, 3а

Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:51, 19 июня 2017 Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу

Служба призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами и органами власти