Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в театрализованном шествии по Светланской в честь 157-летия города

В оформлении колонн организаторы предлагают использовать символику города

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к театрализованному шествию в честь 157-й годовщины города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Администрация Владивостока приглашает принять участие в этом зрелищном мероприятии трудовые коллективы, семьи с детьми и всех желающих горожан.

Праздничное шествие по улице Светланской состоится 1 июля в 11 часов. В нём примут участие почетные граждане, спортсмены, медицинские работники, представители аптек, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, воспитанники школ искусств, ученики общеобразовательных школ, пройдут колонны творческих коллективов, общественных организаций Владивостока.

Количество участников шествия - не ограничено. Для участия в нём необходимо подать заявку установленного образца на e-mail: vladivostok.dengoroda2017@mail.ru, а также по тел.: 8(423) 200-71-10(с 10 до 20 часов ежедневно).

В оформлении колонн организаторы предлагают использовать символику города или коллектива, петь песни, кричать речевки и девизы, колонну может возглавлять декорированная машина или платформа.

Подробная информация и справки по тел.:

8 (423) 200-71-10 (с 10 до 20 часов ежедневно);

8 (924) 730-71-10 (для sms-сообщений с 10 до 20 часов ежедневно);

8 (950) 286-94-92 (звонки/sms/WhatsApp - режиссер театрализованного шествия – Юлия Алексеева).

Заявки на участие в театрализованном шествии принимаются до 27 июня.