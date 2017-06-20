Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру

Также ведётся ремонт дороги к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В столице Приморья ремонтируют подъездные дороги к медицинским учреждениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся по программе «Здоровый город» на 2014-2018 годы.

Активная работа по устройству нового дорожного покрытия ведётся по улице Светланской, 131. Дорожные строители асфальтируют подъездную дорогу к Клинико-диагностическому центру. Укладке асфальта предшествовали работы по демонтажу старого покрытия и бортовых камней, устройству щебёночного основания и новых бордюров. Асфальт здесь укладывают в два слоя: первый – выравнивающий и второй – основной. Как рассказал представитель подрядной организации, выигравшей открытый аукцион на ремонт дороги, здесь будет уложено более 200 тонн асфальтобетона.

Также ведётся ремонт дороги к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27. Бригада дорожной службы демонтировала старое покрытие, проводит отсыпку основания дороги щебнем и установку бордюрного камня.

Кроме того, в ходе проведённого открытого аукциона в электронной форме образовалась экономия денежных средств. На них будет отремонтирована прилегающая дорога к детской поликлинике № 4 по улице Калинина, 51.

Напомним, что в этом году уже выполнен ремонт подъезда к Владивостокской клинической больнице №1 на улице Садовой. Дорожные строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового покрытия. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.