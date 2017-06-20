Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом 20:46, 19 июня Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом (Эксклюзив)
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом 17:38, 19 июня Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом (Фото)
Стали известны подробности страшной аварии в Приморье 13:46, 19 июня Стали известны подробности страшной аварии в Приморье
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
06:34
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
06:30
Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру
05:45
Празднование Дня города во Владивостоке завершится красочным фейерверком
04:15
26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке Фото
03:06
Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов
02:40
Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
01:20
Оплатить коммунальные расходы, сделать ремонт и содержать автотранспорт общественным организациям помогает администрация Владивостока
00:29
Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы
Июнь, 19 понедельник
23:04
​Любительское кино оценят профессионалы
22:34
Организации и предприятия Владивостока участвуют в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:02
19 июня - Всемирный день мотоциклиста
20:46
Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом Эксклюзив
20:25
Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
19:28
Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом
18:12
В День памяти и скорби 22 июня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия
17:51
Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:38
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом Фото
17:27
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:16
Во Владивосток ограничат движение автомобилей Адреса
17:05
Деревянное строение сгорело в Хороле
16:53
Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды Адреса
16:42
Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева
16:31
Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:23
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке Эксклюзив
16:12
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
15:52
Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:45
В Приморье появилась еще одна электричка
15:34
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
15:24
У «Луча-Энергии» новый главный тренер
15:13
На реке Яна затонули самоходные плашкоуты
15:04
Приморцев предупредили о всплеске опасных инфекций
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке асфальтируют дорогу к Клинико-диагностическому центру

Также ведётся ремонт дороги к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В столице Приморья ремонтируют подъездные дороги к медицинским учреждениям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Работы проводятся по программе «Здоровый город» на 2014-2018 годы.

Активная работа по устройству нового дорожного покрытия ведётся по улице Светланской, 131. Дорожные строители асфальтируют подъездную дорогу к Клинико-диагностическому центру. Укладке асфальта предшествовали работы по демонтажу старого покрытия и бортовых камней, устройству щебёночного основания и новых бордюров. Асфальт здесь укладывают в два слоя: первый – выравнивающий и второй – основной. Как рассказал представитель подрядной организации, выигравшей открытый аукцион на ремонт дороги, здесь будет уложено более 200 тонн асфальтобетона.

Также ведётся ремонт дороги к детской поликлинике №2 по улице Нейбута, 27. Бригада дорожной службы демонтировала старое покрытие, проводит отсыпку основания дороги щебнем и установку бордюрного камня.

Кроме того, в ходе проведённого открытого аукциона в электронной форме образовалась экономия денежных средств. На них будет отремонтирована прилегающая дорога к детской поликлинике № 4 по улице Калинина, 51.

Напомним, что в этом году уже выполнен ремонт подъезда к Владивостокской клинической больнице №1 на улице Садовой. Дорожные строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового покрытия. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.

comments powered by Disqus
Похожие новости
26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке
04:15, 20 июня 2017 26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке

С начала года во Владивостоке демонтировано 138 рекламных конструкций различных форматов

Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов
03:06, 20 июня 2017 Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов

Пресс-конференция будет посвящена началу избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Владивостока

Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
02:40, 20 июня 2017 Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города

157 лет Владивостоку

19 июня - Всемирный день мотоциклиста
21:02, 19 июня 2017 19 июня - Всемирный день мотоциклиста

История праздника

Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
20:25, 19 июня 2017 Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города

Самый большой объем работ предстоит выполнить по улице Аксаковской, 3а

Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:51, 19 июня 2017 Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу

Служба призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами и органами власти

Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:27, 19 июня 2017 Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы

В краевом центре ночью и утром туман, морось, временами переходящая в дождь