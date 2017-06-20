26 незаконных рекламных конструкций демонтировано во Владивостоке

С начала года во Владивостоке демонтировано 138 рекламных конструкций различных форматов

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается работа по демонтажу рекламных конструкций, установленных без разрешений, срок действия которых истек и тех, у которых не обнаружен владелец, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Такую работу по распоряжению исполняющего обязанности главы города Константина Межонова проводят специалисты мэрии и сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

На минувшей неделе в краевом центре демонтировано 26 незаконно установленных рекламных конструкций. После демонтажа они размещены на хранение. Те владельцы, которые хотят забрать конструкции, должны оплатить расходы, которые понесла администрация города за их демонтаж и хранение. С 13 по 16 июня требования о возмещении расходов направлено восьми предпринимателям.

«Все демонтированные конструкции размещаются на складе временного хранения, - объяснил Сергей Пригорнев, главный специалист 1 разряда управления наружной рекламы и информации. – Владельцы данных конструкций вправе забрать своё имущество, предоставив документы, подтверждающие право собственности, и оплатив стоимость работ по демонтажу, транспортировке и хранению».

Также администрация Владивостока проводит работу по выявлению афиш и объявлений, которые частные лица и организации зачастую размещают на объектах, не предназначенных для этих целей. В муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» на минувшей неделе направлена информация по 45 таким нарушителям. Специалисты службы уже приступили к их уведомлению о запрете такого размещения. Уведомление проходит посредством использования автоматического способа установления телефонного соединения и автоматического телефонного информатора (автодозвона).

Как сообщили в управлении наружной рекламы и информации, с начала года во Владивостоке демонтировано 138 рекламных конструкций различных форматов.