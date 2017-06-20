Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города

157 лет Владивостоку

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

19 июня, на центральной площади приморской столицы специалисты приступили к монтажу сцены. 1 июля здесь пройдут дневная и вечерняя концертные программы, посвящённые 157-летию Владивостока.

В этом году сценическая конструкция - 38 метров в ширину, 14 в высоту - устанавливается в районе стелы «Владивосток – город воинской славы». Масштаб конструкции позволит выйти на сцену десяткам артистов одновременно. Жителей и гостей города ждут яркие массовые вокальные и хореографические номера.

Дневная концертная программа стартует в 13 часов сразу после театрализованного шествия по улице Светланской. Вечерний концерт начнётся в 19 часов. Творческие коллективы, сменяя друг друга, поздравят город с Днем рождения. В 21 час на сцену выйдет популярная исполнительница Ева Польна. Яркой точкой празднования Дня города станет красочный фейерверк. В 22 часа его можно будет увидеть в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).