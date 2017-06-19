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Празднование Дня города во Владивостоке завершится красочным фейерверком

29 июня состоится торжественное собрание общественности города
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В честь Дня города небо Владивостока украсит яркий фейерверк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Им можно будет полюбоваться 1 июля в 22 часа в трех точках приморской столицы: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (Подножье).

Фейерверк станет яркой точкой празднования 157-го дня рождения Владивостока. Напомним, празднование разделено на несколько частей.

29 июня состоится торжественное собрание общественности города.

30 июня пройдут торжественные церемонии возложения цветов к памятникам основателю Владивостока, генерал-губернатору Николаю Николаевичу Муравьёву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семёнову, к стеле «Владивосток-город воинской славы».

Основные праздничные мероприятия запланированы на 1 июля. В этот день состоится театрализованное шествие горожан по ул. Светланской, дневная и вечерняя концертные программы на центральной площади, праздничные мероприятия в скверах и на набережных города.

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