​Любительское кино оценят профессионалы

Финал фестиваля «Точка возврата» пройдёт в сентябре

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

На финальном этапе Первого Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино «Точка возврата» конкурсные фильмы будет судить полностью профессиональное жюри, сообщат корреспондент РИА VladNew.

«Пока ещё не известен весь состав будущего жюри и ведутся переговоры, - рассказал редактор фестиваля Роман Овсейчук. – Но уже сейчас можно назвать несколько имён. Это Андрей И, известный актёр и режиссёр, который живёт в Якутии. Он будет представлять Полярный пояс. Альберт Самойлов представит Хабаровск, возможен приезд кинорежиссёра Арсения Гончукова. Мы хотим собрать профессионалов киноиндустрии, которые будут оценивать работы по номинациям – лучший оператор, лучший сценарист, режиссёр и т. д.

На этапе полуфинала с жюри мы общались дистанционно. Объяснили критерии и просили обращать внимание не столько на само исполнение, сколько на высказывание, основную мысль, идею фильма. Думаю, они обратили внимание на это в момент оценки работ».

Работы полуфиналистов, снятые на тему «Реальные и совершенно нереальные истории, которые произошли или могли бы произойти только на Дальнем Востоке», были показаны в минувшие выходные во Владивостоке. В финал фестиваля прошли «Главная роль» Максима Клушина, «Дельфин и русалка» Дарьи Блиновой, «Где здесь выход?» Ольги Антоненко и «О чём молчат автомобили?» Максима Андреева.

Осенью в Хабаровске состоится суперфинал с вручением Гран-при в сумме 100 тысяч рублей. Все фильмы, которые не прошли в конкурсную программу будут показаны рамках фестиваля, поскольку будет несколько различных мероприятий. Зрители увидят работы, которые по каким-то починам, например жанрово, не прошли в конкурс – музыкальный клип, социальная реклама.

«У приморцев получилась довольно сильная программа, - отметил Роман Овсейчук. – Могу предположить уже сейчас, что в финале основная борьба развернётся между Полярным поясом и Тихоокеанским».

Напомним, что фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата» объединяет непрофессиональных кинематографистов всего

Дальнего Востока. Отборочные этапы проводятся в трёх региональных поясах: Амурский (Амурская область, ЕАО, Хабаровский край), Полярный (Магаданская область, республика Саха (Якутия), Чукотский АО), Тихоокеанский (Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область).