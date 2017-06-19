Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом

Куриные полуфабрикаты содержали ударную дозу антибиотика

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В полуфабрикатах из мяса птицы, выработанных в Хабаровском крае, обнаружено превышение допустимого уровня лекарственного препарата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Так, по результатам лабораторных испытаний, проводимых в рамках пищевого мониторинга, специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора в трёх пробах мясных полуфабрикатов из Хабаровского края обнаружено значительное превышение допустимого уровня метаболита фуразолидона.

В котлетах, бифштексах и фарше, выработанных из курицы, уровень этого лекарственного препарата был превышен от 2,17 до 2,53 раз.

Фуразолидон – бактерицидный препарат, который добавляют в продукты питания для увеличения их сроков хранения. Его также подмешивают в корма для животных и птиц, чтобы они быстрее росли и не болели.

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Доступ к данной системе имеют ветеринарные службы субъектов РФ, в том числе Приморского и Хабаровского краев, в обязанности которых входит контроль оборота продукции животного происхождения в своих регионах.