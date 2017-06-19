Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов

Пресс-конференция будет посвящена началу избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Владивостока

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В среду, 21 июня, в 11.00 в помещении Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (Океанский проспект, 20, к.208) состоится пресс-конференция председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссия Николая Кичатова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Пресс-конференция будет посвящена началу избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года. Подтвердить участие в пресс-конференции можно по телефону (423) 261-41-13.

В этот же день, 21 июня, с 14.30 до 17.30 в актовом зале администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20) состоится семинар по вопросам участия СМИ в избирательных кампаниях в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Для участия в семинаре нужно в срок до 16.00 20 июня направить в адрес Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (pochta@vgmik.ru) заявку на участие. Телефон для справок (423) 261-41-13.