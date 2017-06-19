Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом 20:46, 19 июня Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом (Эксклюзив)
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом 17:38, 19 июня Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом (Фото)
Стали известны подробности страшной аварии в Приморье 13:46, 19 июня Стали известны подробности страшной аварии в Приморье
Новостная лента
Июнь, 20 вторник
03:11
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
03:06
Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов
02:40
Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
01:20
Оплатить коммунальные расходы, сделать ремонт и содержать автотранспорт общественным организациям помогает администрация Владивостока
00:29
Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы
Июнь, 19 понедельник
23:04
​Любительское кино оценят профессионалы
22:34
Организации и предприятия Владивостока участвуют в конкурсе по пропаганде ЗОЖ
21:02
19 июня - Всемирный день мотоциклиста
20:46
Мосгорсуд оставил брата Игоря Пушкарева под арестом Эксклюзив
20:25
Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
19:28
Хабаровчане хотели накормить приморцев опасным мясом
18:12
В День памяти и скорби 22 июня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия
17:51
Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:38
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом Фото
17:27
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:16
Во Владивосток ограничат движение автомобилей Адреса
17:05
Деревянное строение сгорело в Хороле
16:53
Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды Адреса
16:42
Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева
16:31
Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:23
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке Эксклюзив
16:12
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
15:52
Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:45
В Приморье появилась еще одна электричка
15:34
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
15:24
У «Луча-Энергии» новый главный тренер
15:13
На реке Яна затонули самоходные плашкоуты
15:04
Приморцев предупредили о всплеске опасных инфекций
14:51
Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
14:45
Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда
14:34
Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4149 (88) от 20 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Представителей СМИ приглашают на пресс-конференцию и семинар на тему предстоящих выборов

Пресс-конференция будет посвящена началу избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Владивостока
Фото: Empireflippers.com Фото: Empireflippers.com
Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

В среду, 21 июня, в 11.00 в помещении Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (Океанский проспект, 20, к.208) состоится пресс-конференция председателя Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссия Николая Кичатова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Пресс-конференция будет посвящена началу избирательной кампании по выборам депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года. Подтвердить участие в пресс-конференции можно по телефону (423) 261-41-13.

В этот же день, 21 июня, с 14.30 до 17.30 в актовом зале администрации города Владивостока (Океанский проспект, 20) состоится семинар по вопросам участия СМИ в избирательных кампаниях в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Для участия в семинаре нужно в срок до 16.00 20 июня направить в адрес Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии (pochta@vgmik.ru) заявку на участие. Телефон для справок (423) 261-41-13. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города
02:40, 20 июня 2017 Монтаж 38-метровой сцены начался на центральной площади города

157 лет Владивостоку

19 июня - Всемирный день мотоциклиста
21:02, 19 июня 2017 19 июня - Всемирный день мотоциклиста

История праздника

Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города
20:25, 19 июня 2017 Константин Межонов обратился к ДВФУ с просьбой отремонтировать фасады зданий университета в центре города

Самый большой объем работ предстоит выполнить по улице Аксаковской, 3а

Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:51, 19 июня 2017 Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу

Служба призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами и органами власти

Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:27, 19 июня 2017 Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы

В краевом центре ночью и утром туман, морось, временами переходящая в дождь

Во Владивосток ограничат движение автомобилей
17:16, 19 июня 2017 Во Владивосток ограничат движение автомобилей

День памяти и скорби

Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды
16:53, 19 июня 2017 Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды

Горожанам приносят извинения за эти временные неудобства