Организации и предприятия Владивостока участвуют в конкурсе по пропаганде ЗОЖ

Конкурс проводится в двух номинациях

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается приём заявок на участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На главные призы - сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей - претендуют 5 организаций.

Напомним, что конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения». Организатором выступает администрация города Владивостока.

Как рассказали в отделе по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города, заявки на участие в конкурсе уже подали МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», Молодёжный ресурсный центр, Соллерс, перинатальный центр и родильный дом № 3. Все они представили свои проекты по пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников, а также среди населения города Владивостока.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе принимают до 26 июня по адресу: ул. Ильичёва, д. 15, кабинет 41. Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону: 2614-229.