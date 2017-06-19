Оплатить коммунальные расходы, сделать ремонт и содержать автотранспорт общественным организациям помогает администрация Владивостока

На сегодняшний день за компенсацией общественные организации обращались уже 35 раз

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

19 общественных некоммерческих организаций в этом году продолжают получать финансовую поддержку от администрации города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Средства идут на возмещение затрат по коммунальным платежам, арендной плате, обслуживанию автомобилей с электроподъёмниками для перевозки людей на инвалидных колясках и другие расходы.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, на сегодняшний день за компенсацией общественные организации обращались уже 35 раз. Общий размер выплат составляет порядка 1 миллион 250 тысяч рублей.

Напомним, что получателями субсидий возмещение понесенных затрат в этом году по итогам конкурсного отбора стали 19 организаций. Среди них - районные общества инвалидов, Совет многодетных родителей, Союз садоводов, общество инвалидов «Ковчег», городской совет ветеранов и другие общественные объединения.