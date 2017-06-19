Школьников и детей дошкольного возраста приглашают на спортивные мастер-классы

Необходимо предварительно записываться по телефону

Владивосток, вторник, 20 июня , РИА Vladnews.

Федерация рукопашного боя города Владивостока совместно со спортивным клубом «Витязь» приглашают учащихся школ и воспитанников детских садов принять участие в летних бесплатных спортивных мастер-классах для детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мероприятия проводятся на площадках спортивного клуба «Витязь» по адресам: ул. Гульбиновича, 8а и Фадеева, 16. Залы оснащены всем необходимым инвентарем для проведения занятий единоборствами. Вместимость зала до 25 человек.

Программа мастер-классов состоит из следующих блоков: разминка, обучение базовым приемам, демонстрация применения полученных навыков, показательный бой спортсменов клуба.

Необходимо предварительно записываться по телефону – 2-63-62-64 (Михаил).