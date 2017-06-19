Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу

Служба призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами и органами власти

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Начала работу специализированная служба, призванная помочь старообрядцам, которые переехали или планируют переехать на Дальний Восток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Об этом рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков в ходе прошедшего в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына круглого стола «Массовое переселение староверов из Америки в Россию, на Дальний Восток: мечта или реальность?».

- Агентство запустило специализированную линию для приема обращений от староверов со всего мира. Специалисты службы готовы ответить не только на вопросы о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, но и по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки и юридической помощи, и многим другим насущным ежедневным вопросам переехавших старообрядцев, - сказал Тимаков.

Служба создана по инициативе главы Минвостока Александра Галушки и призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами, переехавшими и планирующими переезд на Дальний Восток, и органами власти. Специалисты службы круглосуточно принимают звонки то телефону горячей линии 8 800 770 09 82, а также отвечают на сообщения, поступающие на адрес NaVostok@hcfe.ru.

Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае, а также юрист, специализирующийся на гражданском праве. На должность полномочного представителя по вопросам содействия переселению старообрядцев Амурской области назначен бывший мэр г. Свободный Роберт Каминский. Защищать права переселенцев в Приморье будет Федор Крониковский.

Ранее Александр Галушка подчеркивал, что решение вопросов по переселению староверов требует системного подхода. В качестве примеров такой работы он привел те изменения, которые были инициированы ведомством при принятии и реализации законов о «дальневосточном гектаре» и электронной визе.

- То, что ранее воспринималось как невозможное, сейчас уже работает. На примере программы «дальневосточный гектар» мы видим, что закон перечеркнул существовавшую ранее систему получения земельных участков. Такие же изменения возможны и в программе переселения соотечественников в части создания условий для переселения староверов, - сказал Галушка.

За последние 7 лет в рамках реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Приморского края и Амурской области переселись более 150 старообрядцев из стран Южной Америки, которые сегодня являются гражданами Российской Федерации. На Дальнем Востоке старообрядцы, переезжающие из стран Южной Америки, проживают в селе Любитовка Дальнереченского района Приморского края, селе Дерсу Красноармейского района Приморского края, селении вблизи города Свободный Амурской области.