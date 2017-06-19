Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом

Женщину ожидал неприятный сюрприз

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Еще одна жительница Приморья неудачно сходила за покупками в супермаркет, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На этот раз инцидент случился в одном из популярных ТЦ в городе Фокино. Придя домой после "шопинга", жительница города обнаружила неприятную находку в хлебобулочном изделии собственного производства супермаркета: из мякушки хлеба торчали "огрызки" резиновой перчатки. Кроме того, по словам покупателя, в хлебе был замечен кусок ногтя. После увиденного употреблять в пишу данный продукт уже не было никакого желания.

Отметим, что проверить данный магазин по жалобе может только Роспотребнадзор.

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