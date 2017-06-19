Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом 17:38, 19 июня Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом (Фото)
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы 17:27, 19 июня Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
Во Владивосток ограничат движение автомобилей 17:16, 19 июня Во Владивосток ограничат движение автомобилей (Адреса)
Новостная лента
Июнь, 19 понедельник
18:05
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
17:51
Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:38
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом Фото
17:27
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:16
Во Владивосток ограничат движение автомобилей Адреса
17:05
Деревянное строение сгорело в Хороле
16:53
Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды Адреса
16:42
Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева
16:31
Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:23
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке Эксклюзив
16:12
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
15:52
Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:45
В Приморье появилась еще одна электричка
15:34
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
15:24
У «Луча-Энергии» новый главный тренер
15:13
На реке Яна затонули самоходные плашкоуты
15:04
Приморцев предупредили о всплеске опасных инфекций
14:51
Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
14:45
Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда
14:34
Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»
14:23
За выходные в Приморье произошло более 150 аварий
14:12
Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке Эксклюзив
14:00
Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз
13:46
Стали известны подробности страшной аварии в Приморье
13:35
Смертельное ДТП произошло в Приморье Фото
13:27
Во Владивостоке зафиксирован рост числа ДТП с участием школьников Эксклюзив
13:17
Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек Эксклюзив
13:11
Женщину сбили во Владивостоке
13:06
Более 2000 домохозяйств Спасского района Приморья получили высокоскоростной интернет
13:00
Чтиво: как это было Фото
12:41
На Марсе обнаружен «Стоунхендж» Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом

Женщину ожидал неприятный сюрприз
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Еще одна жительница Приморья неудачно сходила за покупками в супермаркет, сообщает корреспондент РИА VladNews.

На этот раз инцидент случился в одном из популярных ТЦ в городе Фокино. Придя домой после "шопинга", жительница города обнаружила неприятную находку в хлебобулочном изделии собственного производства супермаркета: из мякушки хлеба торчали "огрызки" резиновой перчатки. Кроме того, по словам покупателя, в хлебе был замечен кусок ногтя. После увиденного употреблять в пишу данный продукт уже не было никакого желания.

Отметим, что проверить данный магазин по жалобе может только Роспотребнадзор. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Деревянное строение сгорело в Хороле
17:05, 19 июня 2017 Деревянное строение сгорело в Хороле

Обстоятельства случившегося выясняются

Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:31, 19 июня 2017 Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке
16:23, 19 июня 2017 Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке

В мае на берегу водоема обнаружили массовый выброс рыбы

Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
16:12, 19 июня 2017 Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России

20 тонн рыбы проверят на степень безопасности для человеческого здоровья

Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда
14:45, 19 июня 2017 Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда

Роман Фадеев написал новый пост об океанариуме и судебном процессе

За выходные в Приморье произошло более 150 аварий
14:23, 19 июня 2017 За выходные в Приморье произошло более 150 аварий

Погибли три человека

Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке
14:12, 19 июня 2017 Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке

Молодой человек переходил дорогу с нарушением ПДД