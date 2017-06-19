Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы

В краевом центре ночью и утром туман, морось, временами переходящая в дождь

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Владивосток сегодня окутан туманом, местами наблюдается морось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха +14…+17 °С.

Завтра, 20 июня, высотный циклонический вихрь продолжит кружить над северо-восточным Китаем, на погоду Приморья по-прежнему будут оказывать влияние фронтальные разделы. Местами сохранятся кратковременные дожди с грозами. Фон ночных температур не изменится, а днём в континентальных районах будет теплее на 2–4 градуса. В краевом центре ночью и утром туман, морось, временами переходящая в дождь. Температура воздуха ночью +12…+15 °С, днём +15…+18 °С.