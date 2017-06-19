Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом 17:38, 19 июня Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом (Фото)
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы 17:27, 19 июня Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
Во Владивосток ограничат движение автомобилей 17:16, 19 июня Во Владивосток ограничат движение автомобилей (Адреса)
Новостная лента
Июнь, 19 понедельник
18:05
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
17:51
Служба адаптации и поддержки старообрядцев в ДФО начала свою работу
17:38
Жительница Приморья надолго запомнит свой поход в супермаркет за хлебом Фото
17:27
Завтра в Приморье ожидаются дождь и грозы
17:16
Во Владивосток ограничат движение автомобилей Адреса
17:05
Деревянное строение сгорело в Хороле
16:53
Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды Адреса
16:42
Суд рассмотрит жалобу защиты брата Игоря Пушкарева
16:31
Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:23
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке Эксклюзив
16:12
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
15:52
Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:45
В Приморье появилась еще одна электричка
15:34
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
15:24
У «Луча-Энергии» новый главный тренер
15:13
На реке Яна затонули самоходные плашкоуты
15:04
Приморцев предупредили о всплеске опасных инфекций
14:51
Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
14:45
Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда
14:34
Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»
14:23
За выходные в Приморье произошло более 150 аварий
14:12
Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке Эксклюзив
14:00
Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз
13:46
Стали известны подробности страшной аварии в Приморье
13:35
Смертельное ДТП произошло в Приморье Фото
13:27
Во Владивостоке зафиксирован рост числа ДТП с участием школьников Эксклюзив
13:17
Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек Эксклюзив
13:11
Женщину сбили во Владивостоке
13:06
Более 2000 домохозяйств Спасского района Приморья получили высокоскоростной интернет
13:00
Чтиво: как это было Фото
12:41
На Марсе обнаружен «Стоунхендж» Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивосток ограничат движение автомобилей

День памяти и скорби
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В четверг, 22 июня, во Владивостоке пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, в связи с чем в центре города временно будет ограниченно движения автотранспорта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Так, движение и парковка автотранспортных средств будут ограничены с 9.30 до 12.30 от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком.

На данный период времени объезд будет осуществлен по улице Корабельной Набережной от дома № 1 до пересечения с улицей Семеновской.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды
16:53, 19 июня 2017 Часть Владивостока на сутки останется без холодной воды

Горожанам приносят извинения за эти временные неудобства

Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:52, 19 июня 2017 Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»

И готовится к вхождению в состав ТОФ

В Приморье появилась еще одна электричка
15:45, 19 июня 2017 В Приморье появилась еще одна электричка

Расписание движения электропоезда учитывает многочисленные просьбы жителей

На реке Яна затонули самоходные плашкоуты
15:13, 19 июня 2017 На реке Яна затонули самоходные плашкоуты

Их повредил ледоход

Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
14:51, 19 июня 2017 Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?

Администрация Приморья получила задание на приобретение четвертого самолета

Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»
14:34, 19 июня 2017 Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»

Ребят ждет очень насыщенная программа

Во Владивостоке зафиксирован рост числа ДТП с участием школьников
13:27, 19 июня 2017 Во Владивостоке зафиксирован рост числа ДТП с участием школьников

В Приморской столице за уикенд произошло 100 аварий