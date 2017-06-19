Деревянное строение сгорело в Хороле

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Хорольского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в селе Хороль горит деревянное строение, расположенное на улице Городок-5.

Через несколько минут к месту пожара прибыли пожарные бригады, которые немедленно приступили к тушению.

Общая площадь пожара - 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Ликвидировали пожар три человека личного состава и одна единица техники.