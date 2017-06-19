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В День памяти и скорби 22 июня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия

Принять участие приглашаются все желающие жители и гости Владивостока
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В предстоящий четверг, 22 июня, будет отмечаться День память и скорби - день начала Великой Отечественной войны. Во Владивостоке в этот день пройдёт памятный митинг с возложением цветов и венков к Вечному огню и Стене памяти, а также шествие горожан со свечами.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока, в памятных мероприятиях примут участие ветераны, школьники, студенты и общественность.

В 10:30 начнется акция «Свеча памяти». Колонна людей с зажженными свечами пройдёт от стелы «Владивосток - город воинской славы» до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

А уже в 11 часов на Корабельной набережной у Вечного огня состоится памятный митинг. В завершение мероприятия собравшиеся возложат цветы и венки к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Принять участие в мероприятиях Дня памяти и скорби приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

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