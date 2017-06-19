Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о пропаже в районе станции Гайдамак девяти крышек муфт, предназначенных для защиты и бесперебойной работы трансформаторного оборудования железной дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

К поиску имущества железной дороги подключились сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали подозреваемых в хищении. Ими оказались ранее судимые за кражи, безработные, 37-летний и 48-летний местные жители. Как установили полицейские, днем злоумышленники пришли на станцию Гайдамак, где сняли с муфт крышки и сдали их в пункт приема металлолома. На вырученные деньги приобрели спиртное.

Похищенное обнаружено и изъято стражами правопорядка. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба, причиненного злоумышленниками железнодорожному ведомству, устанавливается.