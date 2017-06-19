Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке 16:23, 19 июня Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке (Эксклюзив)
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России 16:12, 19 июня Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски? 14:51, 19 июня Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
Новостная лента
Июнь, 19 понедельник
16:34
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
16:34
Владивосток: протесты против принудительной «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжаются Фото
16:31
Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:23
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке Эксклюзив
16:12
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
15:52
Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:45
В Приморье появилась еще одна электричка
15:34
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
15:24
У «Луча-Энергии» новый главный тренер
15:13
На реке Яна затонули самоходные плашкоуты
15:04
Приморцев предупредили о всплеске опасных инфекций
14:51
Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
14:45
Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда
14:34
Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»
14:23
За выходные в Приморье произошло более 150 аварий
14:12
Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке Эксклюзив
14:00
Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз
13:46
Стали известны подробности страшной аварии в Приморье
13:35
Смертельное ДТП произошло в Приморье Фото
13:27
Во Владивостоке зафиксирован рост числа ДТП с участием школьников Эксклюзив
13:17
Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек Эксклюзив
13:11
Женщину сбили во Владивостоке
13:06
Более 2000 домохозяйств Спасского района Приморья получили высокоскоростной интернет
13:00
Чтиво: как это было Фото
12:41
На Марсе обнаружен «Стоунхендж» Видео
12:31
Владивостокская автоледи сбила 12-летнего мальчика Эксклюзив
12:22
В Приморье грузовик ушел в кювет
12:11
В Приморье лоб в лоб столкнулись кроссовер и джип Фото и Видео
12:01
На одной из самых «убитых» дорог Приморья сбили мужчину на мопеде Видео
11:52
Во Владивостоке байкер во дворе дома сбил 9-летнюю девочку Эксклюзив
11:44
В Приморье пропал мужчина Фото
11:33
​В аварии с участием фуры во Владивостоке пострадала 2-летняя девочка Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение о пропаже в районе станции Гайдамак девяти крышек муфт, предназначенных для защиты и бесперебойной работы трансформаторного оборудования железной дороги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

К поиску имущества железной дороги подключились сотрудники отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили и задержали подозреваемых в хищении. Ими оказались ранее судимые за кражи, безработные, 37-летний и 48-летний местные жители. Как установили полицейские, днем злоумышленники пришли на станцию Гайдамак, где сняли с муфт крышки и сдали их в пункт приема металлолома. На вырученные деньги приобрели спиртное.

Похищенное обнаружено и изъято стражами правопорядка. По данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба, причиненного злоумышленниками железнодорожному ведомству, устанавливается.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке
16:23, 19 июня 2017 Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке

В мае на берегу водоема обнаружили массовый выброс рыбы

Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
16:12, 19 июня 2017 Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России

20 тонн рыбы проверят на степень безопасности для человеческого здоровья

Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда
14:45, 19 июня 2017 Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда

Роман Фадеев написал новый пост об океанариуме и судебном процессе

За выходные в Приморье произошло более 150 аварий
14:23, 19 июня 2017 За выходные в Приморье произошло более 150 аварий

Погибли три человека

Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке
14:12, 19 июня 2017 Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке

Молодой человек переходил дорогу с нарушением ПДД

Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз
14:00, 19 июня 2017 Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз

Мужчина от полученных травм скончался

Стали известны подробности страшной аварии в Приморье
13:46, 19 июня 2017 Стали известны подробности страшной аварии в Приморье

Погиб 21-летний мотоциклист