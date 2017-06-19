Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России

20 тонн рыбы проверят на степень безопасности для человеческого здоровья

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на железнодорожной станции «Мыс Чуркин» инспекторами Россельхознадзора был выявлен грузовик с крупной партией недомороженной сельди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Вес партии составил 20 тонн. Рыба должна была отправиться в западные российские регионы.

Температура в толще рыбопродукции составила минус 9,2 °С при необходимых минус 18 градусах.

Дальнейшее движение размороженной рыбной партии приостановлено. От продукции отобраны пробы и направлены на проведение лабораторных испытаний по показателям безопасности и качества.

По информации специалистов Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, при условиях, когда температура падает до -14…-16 градусов, с рыбной продукции сходит ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от соприкосновения с воздухом и, как следствие, препятствует процессам её окисления. Помимо этого, при температурах, намного выше требуемых минус 18 градусов, при которых должна перевозиться рыбная продукция, в несколько раз ускоряются процессы биологического разложения, в связи с чем продукция по прибытии в пункт назначения теряет свой привлекательный товарный внешний вид, качество, а также питательные свойства.