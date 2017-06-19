Приморцев предупредили о всплеске опасных инфекций

В июне и июле в Приморском крае ежегодно начинается подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Заражение энтеровирусами чаще всего происходит в период купания в открытых водоемах, употреблении воды из случайных водоисточников, а также при контакте с больным человеком, через загрязненные предметы обихода, инвентарь, руки, игрушки. В быту можно заболеть и при употреблении зараженной энтеровирусами пищи (фруктов, овощей, других пищевых продуктов).
Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2-х месяцев. Инфицирование воды поверхностных водоемов чаще всего происходит при попадании в них фекально-бытовых сточных вод. При этом возможно распространение вирусов на значительные расстояния от выпуска и загрязнение прибрежных зон отдыха. Однако энтеровирусы быстро разрушаются под воздействием ультрафиолетового облучения, при высушивании, кипячении, при обеззараживании воды методами хлорирования и озонирования.
Энтеровирусные инфекции характеризуются различными клиническими проявлениями (от острых респираторных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств до полиомиелитоподобных заболеваний, серозных менингитов и энцефалитов).
В летний период в целях предупреждения заболевания энтеровирусными инфекциями необходимо помнить и соблюдать следующие правила:
- не купаться в местах, не оборудованных для отдыха и запрещенных для купания;
- при купании стараться не заглатывать воду;
- соблюдать правила личной гигиены;
- употреблять питьевую воду гарантированного качества (бутилированную или кипяченую);
- не приобретать продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах;
- перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты кипяченой водой;
- не ходить в туалет в необорудованных местах;
- после отдыха не оставлять после себя мусор.