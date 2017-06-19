Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда

Роман Фадеев написал новый пост об океанариуме и судебном процессе

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Экс-сотрудник Приморского океанариума Роман Фадеев по решению Первореченского суда Владивостока удалил из своих постов в соцсетях фразу "Это они покупают рыбу, которую приходится выкидывать, потому что она не подходит для питания зверей" - о чем и опубликовал соответсвующий пост в Fb. Напомним, суд по делу о защите чести и достоинства Приморского океанариума длился с конца апреля.

"Люди всегда люди. Со своими желаниями, стремлениями, фобиями, привычками и т.п. и т.д. Работая в таком заведении, как океанариум, начинаешь думать по другому. Столько сказано о строительстве, он получился долгостроем. Даже вот дела Поплавского и Шишова появились. Океанариум был принят с недоделками, как там сейчас - сказать не могу. Может поставили нового оборудования и рыба сейчас нормальная. А может, настроилась структура. Опыта строительства и управления подобным сооружением (как в техническом, так и в смысловом плане) в России не много", - пишет Фадеев, добавляя: "Будем надеяться на то, что система управлением таким грандиозным объектом как Приморский океанариум выстроилась, или выстроится рано или поздно, и мы больше не увидим скорбных новостей из этого заведения".

Что касается самого судебного процесса, Роман Фадеев от души поблагодарил двух своих адвокатов:

"Парни, которые получают реальное удовольствие от своей работы. Инициатива защиты в суде исходила от них. И именно их задор докопаться до правды сослужил добрую службу во время всего этого мероприятия. Они сами меня нашли и предложили помощь в суде, они рассматривали и изучали многостраничный документ, который по запросу предоставил океанариум и многие другие. И в конце концов получив ответы на некоторые вопросы смогли сделать максимум из той ситуации, в которой я оказался. Тратили свое время на то, чтобы разобраться и помочь. Бескорыстно. Большое Вам, парни, человеческое спасибо. Без Вас все было гораздо сложнее. И более предсказуемо".

Необходимо отметить, что факт необходимости добавления некоторых узлов в систему жизнеобеспечения упомянул прежний директор океанариума Дмитрий Петрук во время судебного процесса Андрея Поплавского в ноябре 2016 года:

- Сейчас океанариум отвечает требованиям ученых, - сказал он. - Есть вопросы, которые решаются, они выявились в процессе эксплуатации. Необходимо добавить узлы в систему жизнеобеспечения.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Приморском океанариуме погиб не один вид животных. Жертвами стали две моржихи, нерпа-долгожительница, сивуч Старк, расследование уголовного дела которого продолжается до сих пор и два дельфина-белобочки. Всего в Приморском океанариуме на острове Русский за год работы погибли 14 животных. Неравнодушные приморцы, чтобы обратить внимание на проблему, создали петицию, в которой были выдвинуты требования закрыть Приморский океанариум и прекратить страдания животных. Также во Владивостоке состоялся пикет в защиту млекопитающих, живущих в Приморском океанариуме.