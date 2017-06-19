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В Приморье появилась еще одна электричка

Расписание движения электропоезда учитывает многочисленные просьбы жителей
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

С 20 июня между Партизанском и Владивостоком начнет курсировать дневной электропоезд, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ОАО "Экспресс Приморья". Теперь жители Партизанска и ближайших сел- Лазового, Фроловки, Сергеевки, Углекаменска, Казанки, Авангарда Николаевки и Новицкого смогут добраться без пересадок до Смоляниново и Шкотово, Артема или приехать во Владивосток до конца светового дня.

Также, расписание движения электропоезда учитывает многочисленные просьбы жителей Анисимовки, Тигрового, Фридмана и Красноармейского, которые приезжают в Партизанск на утреннем электропоезде по личным делам и уже в обед планируют вернуться обратно. В компании надеются, что дополнительный электропоезд будет востребован и среди туристов, возвращающихся с походов на сопки Пидан, Фалаза, Воробей, Читинза и Чандалаз. Приобрести билеты на электропоезд оперативно и без очереди в кассах можно через бесплатное мобильное приложение "Пригород", доступное для скачивания на смартфоны. Там же можно узнать расписание всех пригородных электропоездов и приобрести билет по любому из выбранных маршрутов.

Итак, с 20 июня назначается дополнительный электропоезд №6464, сообщением "Партизанск- Владивосток". Отправление из Партизанска в 13 часов 32 минуты. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций и остановочных пунктов по маршруту следования:

  • Красноармейский- 13:54
  • 94 километр- 14:24
  • Тигровый- 14:28
  • Анисимовка- 14:47
  • 74 километр- 14:54
  • Новонежино- 15:05
  • Смоляниново- 15:28
  • Шкотово- 15:45
  • Артем 3- 15:55
  • Артем- 16:13
  • Угольная- 16:29
  • Океанская- 16:45
  • Вторая Речка- 17:02

Прибытие во Владивосток в 17 часов 16 минут.

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