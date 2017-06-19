В Приморье появилась еще одна электричка

С 20 июня между Партизанском и Владивостоком начнет курсировать дневной электропоезд, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ОАО "Экспресс Приморья". Теперь жители Партизанска и ближайших сел- Лазового, Фроловки, Сергеевки, Углекаменска, Казанки, Авангарда Николаевки и Новицкого смогут добраться без пересадок до Смоляниново и Шкотово, Артема или приехать во Владивосток до конца светового дня.
Также, расписание движения электропоезда учитывает многочисленные просьбы жителей Анисимовки, Тигрового, Фридмана и Красноармейского, которые приезжают в Партизанск на утреннем электропоезде по личным делам и уже в обед планируют вернуться обратно. В компании надеются, что дополнительный электропоезд будет востребован и среди туристов, возвращающихся с походов на сопки Пидан, Фалаза, Воробей, Читинза и Чандалаз. Приобрести билеты на электропоезд оперативно и без очереди в кассах можно через бесплатное мобильное приложение "Пригород", доступное для скачивания на смартфоны. Там же можно узнать расписание всех пригородных электропоездов и приобрести билет по любому из выбранных маршрутов.
Итак, с 20 июня назначается дополнительный электропоезд №6464, сообщением "Партизанск- Владивосток". Отправление из Партизанска в 13 часов 32 минуты. Электропоезд следует со всеми остановками. Время отправления от основных станций и остановочных пунктов по маршруту следования:
- Красноармейский- 13:54
- 94 километр- 14:24
- Тигровый- 14:28
- Анисимовка- 14:47
- 74 километр- 14:54
- Новонежино- 15:05
- Смоляниново- 15:28
- Шкотово- 15:45
- Артем 3- 15:55
- Артем- 16:13
- Угольная- 16:29
- Океанская- 16:45
- Вторая Речка- 17:02
Прибытие во Владивосток в 17 часов 16 минут.