У «Луча-Энергии» новый главный тренер

Литовский специалист готовил хабаровский СКА

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

16 июня клуб «Луч-Энергия» подписал официальный контракт с новым главным тренером, сообщили РИА VladNews в пресс-службе в ФК.

Им стал мастер спорта международного класса Вальдас Иванаускас, известный в футбольном мире игрок по выступлениям за литовский «Жальгирис», московский ЦСКА и немецкий «Гамбург». Знают его и на Дальнем Востоке как тренера хабаровского СКА в 2013-2015 годах.

По взаимному согласию насатвника и руководства клуба в тренерский штаб вошли Томас Ражанаускас, Сергей Кращенко и Анатолий Агрофенин.