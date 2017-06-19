Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке 16:23, 19 июня Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке (Эксклюзив)
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России 16:12, 19 июня Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски? 14:51, 19 июня Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
Новостная лента
Июнь, 19 понедельник
16:34
Игорь Пушкарев назван Человеком года Видео
16:34
Владивосток: протесты против принудительной «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжаются Фото
16:31
Двое владивостокцев пропили детали от железнодорожных трансформаторов
16:23
Росприроднадзор заинтересовался «мёртвым» озером в Находке Эксклюзив
16:12
Разлагающуюся селедку едва не отправили из Приморья на запад России
15:52
Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»
15:45
В Приморье появилась еще одна электричка
15:34
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
15:24
У «Луча-Энергии» новый главный тренер
15:13
На реке Яна затонули самоходные плашкоуты
15:04
Приморцев предупредили о всплеске опасных инфекций
14:51
Развитие малой авиации - решение проблемы «убитых» дорог по-приморски?
14:45
Экс-сотрудник Приморского океанариума удалил фразу про тухлую рыбу - по решению суда
14:34
Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»
14:23
За выходные в Приморье произошло более 150 аварий
14:12
Автоледи на джипе сбила 19-летнего парня во Владивостоке Эксклюзив
14:00
Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз
13:46
Стали известны подробности страшной аварии в Приморье
13:35
Смертельное ДТП произошло в Приморье Фото
13:27
Во Владивостоке зафиксирован рост числа ДТП с участием школьников Эксклюзив
13:17
Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек Эксклюзив
13:11
Женщину сбили во Владивостоке
13:06
Более 2000 домохозяйств Спасского района Приморья получили высокоскоростной интернет
13:00
Чтиво: как это было Фото
12:41
На Марсе обнаружен «Стоунхендж» Видео
12:31
Владивостокская автоледи сбила 12-летнего мальчика Эксклюзив
12:22
В Приморье грузовик ушел в кювет
12:11
В Приморье лоб в лоб столкнулись кроссовер и джип Фото и Видео
12:01
На одной из самых «убитых» дорог Приморья сбили мужчину на мопеде Видео
11:52
Во Владивостоке байкер во дворе дома сбил 9-летнюю девочку Эксклюзив
11:44
В Приморье пропал мужчина Фото
11:33
​В аварии с участием фуры во Владивостоке пострадала 2-летняя девочка Эксклюзив
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

​Приморский театр кукол приглашает на спектакли

Репертуар на июль 2017
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

ИЮЛЬ 2017 г.

ОСНОВНАЯ СЦЕНА

Начало в 12 часов

1сб. «Про Алёнку и гусёнка» Н.Гернет

2вс. «Три поросёнка» С.Михалков

8сб. «Кошкин дом» С.Маршак

9вс. «Три весёлых гнома» Н.Шувалов

15сб. «38 попугаев» Г.Остер

16вс. «Мышка-хвастунишка» М.Лукашкина

22сб. «Как научить умываться котёнка» М.Лукашкина

23вс. «День рождения кота Леопольда» А.Хайт, А.Левенбук

29сб. «Тайна синего конверта» К. Чапек

30вс. «Терем-теремок» С.Маршак

МАЛАЯ СЦЕНА 

Начало в 10 часов

2вс. «Прыг-прыг и скок-скок» А.Герасимов

9вс. «Лисьи проделки» Н.Шувалов

16вс. « Дюймовочка» Г.-Х.Андерсен

23вс. «Капризная принцесса» В.Бусаренко, О.Косарев

30вс. «Аистёнок и пугало» Л.Лопейска, Г.Крчулова

Художественный руководитель театра - заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бусаренко. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Чтиво: как это было
13:00, 19 июня 2017 Чтиво: как это было

Фоторепортаж РИА VladNews

Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу
10:02, 19 июня 2017 Кубок Владивостока по «Stand-up» состоится в субботу

Заявки на участие принимаются на электронную почту

Во Владивостоке состоится кимоно-шоу
21:02, 17 июня 2017 Во Владивостоке состоится кимоно-шоу

Вход свободный

Приморье будет олицетворять лето в новом фильме NationalGeographic
19:11, 16 июня 2017 Приморье будет олицетворять лето в новом фильме NationalGeographic

Выход фильма ожидается в 2018 году

Мастерские творчества продолжают работу в библиотеках Владивостока
15:55, 16 июня 2017 Мастерские творчества продолжают работу в библиотеках Владивостока

«Лето просвещения - 2017»

Театр «Белая лошадь» переезжает на новое место
15:16, 16 июня 2017 Театр «Белая лошадь» переезжает на новое место

В новом помещении сейчас идёт ремонт

​Илья Лагутенко выпустил новый клип
14:35, 16 июня 2017 ​Илья Лагутенко выпустил новый клип

Новый клип "Мумий Тролля" - на песню "Не помню зачем"