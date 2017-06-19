​Приморский театр кукол приглашает на спектакли

ИЮЛЬ 2017 г.
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
Начало в 12 часов
1сб. «Про Алёнку и гусёнка» Н.Гернет
2вс. «Три поросёнка» С.Михалков
8сб. «Кошкин дом» С.Маршак
9вс. «Три весёлых гнома» Н.Шувалов
15сб. «38 попугаев» Г.Остер
16вс. «Мышка-хвастунишка» М.Лукашкина
22сб. «Как научить умываться котёнка» М.Лукашкина
23вс. «День рождения кота Леопольда» А.Хайт, А.Левенбук
29сб. «Тайна синего конверта» К. Чапек
30вс. «Терем-теремок» С.Маршак
МАЛАЯ СЦЕНА
Начало в 10 часов
2вс. «Прыг-прыг и скок-скок» А.Герасимов
9вс. «Лисьи проделки» Н.Шувалов
16вс. « Дюймовочка» Г.-Х.Андерсен
23вс. «Капризная принцесса» В.Бусаренко, О.Косарев
30вс. «Аистёнок и пугало» Л.Лопейска, Г.Крчулова
Художественный руководитель театра - заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бусаренко.