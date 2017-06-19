Корвет «Совершенный» поразил цель «Ураном»

И готовится к вхождению в состав ТОФ

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В Японском море состоялся очередной этап государственных испытаний новейшего корвета «Совершенный» для вхождения в состав Тихоокеанского флота, сообщили РИА VladNews в пресс-службе ТОФ.

По словам официального представителя флота капитана 2 ранга Владимира Матвеева, на морском полигоне корабль успешно выполнил ракетную стрельбу главным противокорабельным комплексом «Уран». Экипаж поразил цель первым выстрелом. Следующим шагом станет стрельба зенитными ракетами по воздушным целям.

Помимо стрельб ракетно-артиллерийским вооружением сдаточная команда и военные моряки проводят маневренные и скоростные испытания корвета, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.

Итоги государственных ходовых и других испытаний подведут в июле. Ожидается, что подъем государственного флага состояится в День ВМФ. «Совершенный» станет первым надводным кораблем, вошедшим в состав ТОФ за последнее десятилетие.