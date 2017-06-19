Для победителей городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей на острове Попова открылся лагерь «Следопыт»

Ребят ждет очень насыщенная программа

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Лагерь «Следопыт» на острове Попова работает не первое лето, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Ежегодно здесь отдыхают победители городских, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей из Приморского края. Впрочем, отдыхают не совсем верное слово. В программе - занятия по гидробиологии, ботанике, геологии, топонимике, краеведению, экскурсоведению и практика в редакциях детского экспериментального учебного медиахолдинга «Следопыт». Ежедневные экскурсии по острову, ежедневные новости дня, которые делают дети, яркие и незабываемые вечерние мероприятия, конкурсы, творческие задания – все это слагаемые познавательного и незабываемого отдыха. В этом году кроме владивостокских детей в смене принимают участие дети из Кавалерово, Славянки, ЗАТО Фокино, Дальнереченска.

Организаторы: отдел туризма и краеведения владивостокского городского Дворца детского творчества, Приморское региональное отделение Лиги юных журналистов, оргкомитета Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Весёлая ларга». Поддержку оказывают Администрация города Владивостока, музей морского биосферного заповедника и экоцентр ДВО РАН, Дальневосточный экипировочный центр «АТЛАНТ».