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Общество

Во Владивостоке зафиксирован рост числа ДТП с участием школьников

В Приморской столице за уикенд произошло 100 аварий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за уикенд произошло 100 аварий, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 73 ДТП с материальным ущербом. Участники 4 столкновений ТС обошлись составлением европротоколов. В 4 ДТП пострадали 4 человека, из них трое - это дети.

Зарегистрировано 630 нарушений ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлено 100 протоколов по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 29 - из-за не пристегнутых ремнями безопасности и специальными удерживающими устройствами несовершеннолетних, 29 - по тонировке, а также 132 - по нарушению правил парковки.

Инспекторы ДПС остановили 16 пьяных автолюбителей, 42 превысивших скорость и 2 выехавших на "встречку". На штраф-стоянку доставлено 136 авто. Составлено 11 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

Пешеходы нарушили ПДД 141 раз, водители автобусов - 2 и такси - 9 раз.

ГИБДД Владивостока призывает родителей научить детей быть внимательнее при переходе дороги, а также во дворах жилых домов. Взрослых просят провести с детьми профилактические беседы по Правилам дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции приморской столицы отмечают: в летние каникулы серьезно увеличивается число ДТП с участием школьников.

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