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Общество

Во Владивостоке в ДТП пострадали девять человек

Зарегистрировано более 2 тысяч различных нарушений ПДД за неделю
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Владивостокцы и гости приморской столицы за минувшую неделю нарушили ПДД 2 277 раз; в 418 случаях нарушения вызвали ДТП (276 с материальным ущербом, 51 - с составлением европротоколов), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В 9 авариях пострадали 9 человек.

Инспекторы ДПС составили протоколы по 242 эпизодам не предоставления преимущества пешеходам, 94 случаям пьяной езды, 22 выездам на встречку, 75 эпизодам перевозки не пристегнутых спецсредствами детей, 170 случаям тонировки. Правила парковки нарушили 419 автолюбителей. Сотрудники ДПС остановили 136 автомобилей любителей быстрой езды.

На штраф-стоянку поставлено 400 транспортных средств.

Протоколы о нарушениях ПДД составлены в отношении 568 пешеходов, 24 водителей автобусов и 58 таксистов. По статье 20.25 КоАП РФ составлено 58 протоколов.

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