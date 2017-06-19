Более 2000 домохозяйств Спасского района Приморья получили высокоскоростной интернет

Компания ​«Ростелеком» активно ведет строительство сетей

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

«Ростелеком» завершил проект по строительству оптических сетей MetroEthernet в двух населенных пунктах Спасского района. Уже сегодня жители населенных пунктов Летно-Хвалынское и Горные ключи могут подключить интернет на скорости до 16 Мбит/с.

Клиенты «Ростелекома», которые ранее были подключены по медной технологии, могут подать заявку на переключение на «оптику». Подключение к оптическим сетям дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, услугой «Интерактивное ТВ» и цифровой телефонией.

Сейчас клиенты могут воспользоваться предложением «Легкая цена» и подключить пакета услуг «Домашний интернет» со скоростью 10 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» (пакет «Стартовый») на выгодных условиях со скидкой 16%.

«Компания активно ведет строительство сетей широкополосного доступа в крае, благодаря чему еще более 2000 семей Спасского района получили возможность пользоваться полным спектром услуг связи на высоких скоростях», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Кроме того, жителям Горных ключей и Летно-Хвалынского доступен специальный тарифный план «Игровой» со скоростью интернета 16 Мбит/сек. Подключая этот тариф, абоненты получают высокоскоростной интернет и целый ряд преимуществ для игры World of Tanks: эксклюзивный элитный танк VIII уровня T-44-100 (Р), созданный специально для клиентов «Ростелекома», 100% прокачанный экипаж, навык «Боевое братство» и слот в ангаре, а также предоставляется эксклюзивный игровой набор в играх Lineage 2, Blade and Soul и Point Blank.

Напомним, что переключение клиентов «Ростелекома» с медной технологии на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно.

Оставить заявку на подключение, ознакомится с тарифными планами на услуги можно на сайте www.rt.ruили по бесплатному телефону 8-800-1000-800.