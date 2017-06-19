Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз

Мужчина от полученных травм скончался

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.

Инцидент случился в районе поселка Зима Южная, Надеждинский район около 23:20 часов ночи. Автомобильная авария произошла в районе дома по улице Карьерная, 3. 33-летний мужчина за рулем автомобиля Daihatsu Delta двигался со стороны поселка Новый в направлении поселка Зима Южная. Не выбрав безопасный скоростной режим, водитель поздно заметил стоявший на обочине проезжей части большегруз, совершив на него наезд. В результате удара водитель Daihatsu Delta получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, до приезда врачей.

В пресс-службу ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что на момент ДТП его стаж вождения составил 14 лет, в марте текущего года он был привлечен к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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