Приморский автомобилист протаранил стоящий на трассе большегруз

Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья.
Инцидент случился в районе поселка Зима Южная, Надеждинский район около 23:20 часов ночи. Автомобильная авария произошла в районе дома по улице Карьерная, 3. 33-летний мужчина за рулем автомобиля Daihatsu Delta двигался со стороны поселка Новый в направлении поселка Зима Южная. Не выбрав безопасный скоростной режим, водитель поздно заметил стоявший на обочине проезжей части большегруз, совершив на него наезд. В результате удара водитель Daihatsu Delta получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, до приезда врачей.
В пресс-службу ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что на момент ДТП его стаж вождения составил 14 лет, в марте текущего года он был привлечен к административной ответственности за превышение скоростного режима.
Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.