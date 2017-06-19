Смертельное ДТП произошло в Приморье

Один человек погиб, трое пострадали

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Приморья. Погиб один человек.

Инцидент произошел в Анучинском районе, на 97 км автодороги Осиновка - Рудная Пристань. 31-летний водитель автомобиля марки Toyota Corona управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии. Когда мужчина двигался со стороны Арсеньева в сторону Анучино, он внезапно потерял управление ТС. Выехав на встречную полосу, автомобиль совершил столкновение с транспортом марки Toyota Corolla. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.

Как стало известно корреспонденту агентства, пассажир автомобиля Toyota Corona, 31-летний мужчина, получил тяжелые травмы, от которых скончался в реанимационном отделении больницы Арсеньева. Также пострадали три пассажира автомобиля Toyota Corolla: 29-летняя женщина, 9-летний мальчик и 7-летняя девочка, - им оказана первая медицинская помощь, после чего назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГИБДД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на момент происшествия стаж вождения водителя Toyota Corona составил 6 лет, водителя Toyota Corolla – 17 лет. В отношении водителя Toyota Corona составлен административный материал по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Транспортное средство помещено на спец. стоянку.

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