Женщину сбили во Владивостоке

Нарушение ПДД закончилось для пешехода печально

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Женщина-пешеход была сбита на пешеходном переходе во Владивостоке: гражданка 1970 года рождения переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора - но не дошла и была сбита микроавтобусом Nissan Vanette. Потерпевшая госпитализирована с ушибом головного мозга легкой степени, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Наезд произошел в светлое время суток в районе дома №24 по улице Адмирала Горшкова. Автомобиль двигался со стороны улицы Бородинской.

Детали ДТП выясняются.

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