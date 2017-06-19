Чтиво: как это было

Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В прошедший воскресный вечер кореспондент РИА VladNews побывал на праздновании 5-летнего юбилея Проекта "Чтиво" Андрея Вороного, в процессе которого прозвучали стихи как уже известных, так и начинающих литературную биографию владивостокских поэтов.

Напомним, легендарный литературный проект празднует в эти дни свой пятилетний юбилей: 12 июня 2012 года проект «Чтиво» возродился из небытия, в котором пребывал несколько лет. И вот уже на протяжении пяти лет проект ежемесячно знакомит гостей и жителей Владивостока с актуальным литературным творчеством местных авторов. В этот вечер звучали стихи Валерии Федоренко и Марии Каралуповой, Виктора Бойченко, Валерии Кель, Андрея Холеры, Константина Дмитриенко, Елены Яцковой и Елены Посохиной, Юлианы Тихоновои и бессменного руководителя проекта "Чтиво" Андрея Вороного.