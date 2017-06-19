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На Марсе обнаружен «Стоунхендж»

Загадочный идеально круглый объект вызвал жаркие споры
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе идеально ровный каменный круг, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Снимки загадочного объекта были опубликованы в Сети NASA. И, конечно же, вокруг него сразу же разгорелись жаркие споры. 

Как считают уфологи, переданные на Землю снимки в очередной раз доказывают, что на Марсе могла существовать жизнь. Они уверены, что этот круг соорудили представители разумной жизни. Допускают они также и то, что попавших в объектив камер Curiosity круг является частью разрушенного строения, которое построили древней марсианской цивилизации. Ранее уфологам удавалось рассмотреть на снимках NASA с Марса и другие загадочные объекты, которые, по их мнению, доказывают существования жизни на Красной планете. 

Далеко не все согласны с этим мнением. Так, ряд экспертов заявили о том, что круг из камней возник в результате естественных процессов, происходящих на поверхности Марса. Они считают, что объект такой формы мог сформироваться на поверхности Красной планеты вследствие длительной эрозии, которой подвергался огромный валун.

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