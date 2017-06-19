Ребенок переходил дорогу с нарушением ПДД

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Владивостокская автоледи сбила 12-летнего мальчика, переходившего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода (то есть, с нарушением ПДД), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел около 20:30 в районе дома №62"в" по улице Иртышской. Женщина 1959 года рождения за рулем автомобиля Suzuki Swift.

Ребенок получил ушиб головного мозга легкой степени, травму ноги и ушибленную рану лба. Госпитализирован.

Детали ДТП выясняются.

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