Во Владивостоке байкер во дворе дома сбил 9-летнюю девочку

Наезд произошел в светлое время суток; пострадавшая госпитализирована

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во дворе дома №3 по улице Гульбиновича 30-летний байкер на мотоцикле Yamaha XV 1700 сбил 9-летнюю девочку, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. По предварительным данным, ребенок неожиданно вышел из-за припаркованного транспортного средства.

Пострадавшая была госпитализирована с ушибом головного мозга легкой степени.

Наезд произошел в светлое время суток. Детали ДТП выясняются.

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