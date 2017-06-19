Ребенок получил травмы позвоночника и головы

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В аварии с участием фуры во Владивостоке пострадала 2-летняя девочка: она получила травмы позвоночника и головы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Ребенок получил дисторсию шейного отдела позвоночника, ушиб мягких тканей головы. Направлена на амбулаторное лечение.

Столкновение габаритного авто с прицепом марки Volvo и легкового автомобиля Toyota Camry произошло в светлое время суток на Океанском проспекте, в районе дома №155. За рулем грузовика находился мужчина 1964 года рождения. По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения безопасной дистанции грузовика с двигавшейся впереди легковушкой. Пострадала девочка 2014 года рождения, пристегнутая в детском кресле на заднем сиденье Camry.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.