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Энергии "инь" и "ян" в женщине. Как сохранить баланс?

Подробности
Фото: Фото:
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Все в этом мире состоит из мужской и женской энергии, в разных традициях для этих энергий есть разные названия, но суть одна: нет ни одного предмета, обладающего только женской энергетикой или только мужской. Все находится в гармоничном балансе со своей природой, как знак "инь-ян". О том, как женщине понять, какая энергия преобладает и, что делать, чтобы сохранить внутренний баланс, читайте в статье.

«Если в женщине чрезмерно много энергии "инь":

  • она теряет физическую форму, появляется слишком много лишнего веса, или мышцы теряют форму, становятся вялыми и слабыми;
  • появляются хронический заболевания и вялотекущие болезненные процессы в теле (все хронические заболевания происходят от переизбытка инь в жизни и энергетике человека)».

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