На одной из самых «убитых» дорог Приморья сбили мужчину на мопеде

В Приморье сбили мужчину на мопеде, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе въезда в город Большой Камень. Легковой автомобиль сбил мужчину, двигающегося на мопеде.К слову сказать, на данный момент этот участок дороги - один из самых "убитых" в Приморье, максимальная скорость там еле достигает 20-30 км\час. Очевидцы сообщили, что после того, как мужчина слетел с мопеда, он кое-как смог подняться, но падал и был в крови. Неравнодушные автомобилисты помогли подняться пострадавшему.
Очевидцам оставалось только удивляться, как на таком участке трассы можно было сбить мопедиста.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.