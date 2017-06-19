На одной из самых «убитых» дорог Приморья сбили мужчину на мопеде

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В Приморье сбили мужчину на мопеде, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе въезда в город Большой Камень. Легковой автомобиль сбил мужчину, двигающегося на мопеде.К слову сказать, на данный момент этот участок дороги - один из самых "убитых" в Приморье, максимальная скорость там еле достигает 20-30 км\час. Очевидцы сообщили, что после того, как мужчина слетел с мопеда, он кое-как смог подняться, но падал и был в крови. Неравнодушные автомобилисты помогли подняться пострадавшему.

Очевидцам оставалось только удивляться, как на таком участке трассы можно было сбить мопедиста.

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.

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