В Приморье лоб в лоб столкнулись кроссовер и джип

Один из участников аварии отправлен на амбулаторное лечение

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в селе Романовка, Шкотовский район Приморья, в районе дома по адресу Первомайская, 13. 39-летний водитель автомобиля марки Honda H-RV совершил лобовое столкновение с автомобилем марки Nissan Terrano, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Причины случившегося еще предстоит выяснить сотрудникам ДПС. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

В пресс-службу ГИБДД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что водитель автомобиля марки Honda H-RV получил травмы лица в виде ссадин, мужчина отправлен на амбулаторное лечение.

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