Приморская яхта, задержанная КНДР, прибыла во Владивосток

История с Katalexa закончилась хэппи-эндом

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Яхта Katalexa, которая по пути из Тайваня во Владивосток была задержана правоохранителями КНДР, пришла в порт приморской столицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на региональный Морской спасательно-координационный центр. Однако МСКЦ не уточняет время прибытия судна во Владивосток.

Напомним, яхта была задержана в результате обращения северокорейских рыбаков, которые в силу малых размеров судна приняли Яхту за браконьерскую шхуну. В посольстве РФ "вызвало недоумение" заявление консульского департамента МИД КНДР о том, что судно задержали в Японском море за нарушение госграницы. По сведениям российской стороны, яхта была задержана не ближе 50 миль от берега.