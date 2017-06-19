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В Приморье пропал мужчина

Волонтеры и полиция просят помощи в поиске пропавшего
Фото: Примпоиск Фото: Примпоиск
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

31-летний Балихин Леонид вышел из дома в селе Анучино еще 12 июня, до настоящего времени его местонахождение не известно. 

Приметы: 

На вид 30 лет, рост 185 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русого цвета, короткая стрижка, глаза карие, плечи опущены, сутулый. 

Был одет: 

Белая кепка, спортивный костюм черного цвета, куртка на молнии, на рукавах тонкая белая полоска, кофта серая теплая, футболка серая с четырьмя  металлическими пуговицами, сапоги резиновые темно-серого цвета. 

Особые приметы: 

С правой стороны на шее шрам шириной 1,5-2 см, длиной 6 см. На правой руке на каждом пальце (начиная с мизинца) татуировка «198?». 

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просим позвонить по телефонам: 

8 (42362) 91 – 3 – 57 или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры 

или написать на почту primpoisk25@yandex.ru

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