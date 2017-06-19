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В Приморье грузовик ушел в кювет

Подробности случившегося уточняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Грузовик ушел в кювет в Спасском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews. Опрокидывание произошло перед селом Красный Кут, не доезжая до 530-го километра.

Подробности аварии уточняются.

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