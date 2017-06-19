В Приморье грузовик ушел в кювет

Грузовик ушел в кювет в Спасском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews. Опрокидывание произошло перед селом Красный Кут, не доезжая до 530-го километра.
Подробности аварии уточняются.
Грузовик ушел в кювет в Спасском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews. Опрокидывание произошло перед селом Красный Кут, не доезжая до 530-го километра.
Подробности аварии уточняются.
Один из участников аварии отправлен на амбулаторное лечение
Обстоятельства случившегося выясняются
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