Серьезный пожар потушили в Приморье

В Находке сгорел частный дом

Владивосток, понедельник, 19 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Находка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что на улице Орджоникидзе горит частный дом.

Незамедлительно на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении огнеборцы столкнулись с горением крыши и веранды жилого помещения.

Общая площадь пожара составила 100 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. Тушили пожар восемь человек личного состава и две единицы техники.